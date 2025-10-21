Череда проигрышей прервана: «Салават Юлаев» разгромил 3:2 «Трактор»

Сегодня, 21 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Артем Горшков (забросил шайбу в ворота соперников на 11-ой минуте матча), Александр Жаровский (23) и Владислав Ефремов (50). За команду гостей отличились Андрей Светлаков (57) и Михаил Григоренко (58).
«СЮ» после 16 игр с 10 очками занимает 11-ю (и последнюю) строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 23 октября. Команда схлестнется с «Сибирью» в Новосибирске.
