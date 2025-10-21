Дополнительные средства выделят на развитие дорог и сферу ЖКХ в Ростове

Депутаты гордумы Ростова-на-Дону приняли поправки в бюджет, увеличив доходную часть в 2025 году на 10,9 млрд рублей. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
Основной объем дополнительных средств планируют направить на обновление транспортной системы и коммунальной инфраструктуры.
В частности, 9,2 млрд рублей собираются направить на модернизацию и создание трамвайной инфраструктуры. В сфере ЖКХ на второй этап реконструкции ливневой канализации «Бассейна № 1» намерены потратить 1,5 млрд рублей.
Кроме этого, дополнительные доходы позволят снести аварийные постройки в Ленинском и Пролетарском районах, а также привести в порядок десять детских площадок в Ворошиловском и Советском районах.
Также планируются средства на социальную поддержку семей участников СВО и пособия на ребенка. Для 52 образовательных учреждений закупят компьютерную технику и оборудование, выполнят ремонты. Почти 10 млн рублей пойдет на открытие отделений на базе спортшколы № 13 и оборудование для Гребного канала «Дон».
