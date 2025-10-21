Дополнительные средства выделят на развитие дорог и сферу ЖКХ в Ростове

Также планируются средства на социальную поддержку семей участников СВО и пособия на ребенка. Для 52 образовательных учреждений закупят компьютерную технику и оборудование, выполнят ремонты. Почти 10 млн рублей пойдет на открытие отделений на базе спортшколы № 13 и оборудование для Гребного канала «Дон».