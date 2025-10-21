В Октябрьске Самарской области прошел фестиваль «ПапаФест»

Спортивно-развлекательный фестиваль «ПапаФест», приуроченный ко Дню отца, провели 11 октября на стадионе «Локомотив» городского округа Октябрьск Самарской области по государственной программе «Спорт России», сообщили в администрации городского округа.
На мероприятии проверяли умение отцов собирать и разбирать автомат и выполнение норм ГТО. Далее мужчины продемонстрировали свою меткость с помощью дартса и тира. На станции «Спальный мешок» отцы и дети должны были максимально быстро упаковать спальный мешок. И напоследок у участников проверили главный туристический навык: сборку рюкзака в поход.
По итогам, в категории «Отцы» золото завоевал Алексей Мызгин, среди «Отцов и детей 6−8 лет» выиграли Виктор Тайдаков и Алиса Смоляева. В номинации «Отцы и дети 12−14 лет» первое место у Ильи Чернышева и Даниила Фирстова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.