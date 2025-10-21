Проект «Здоровое будущее» посетил Усть-Пристанский район Алтайского края

Более 170 жителей Усть-Пристанского района Алтайского края приняли участие в проекте «Здоровое будущее», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Муниципалитет посетила команда врачей Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2. Специалисты под руководством главного врача медучреждения Александра Берестенникова работали в центральной районной больнице, а также в амбулатории села Коробейниково. Во время выезда специалисты осмотрели свыше 170 человек, 25 пациентам сразу порекомендовали госпитализацию в отделения Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 для дальнейшего лечения.
«Работа кипела, а жители были невероятно благодарны за возможность получить консультацию, не выезжая в краевой центр», — отметил Александр Берестенников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.