21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 книг входят в список литературы, способной нанести вред национальным интересам Беларуси. Об этом журналистам сообщил заместитель министра информации Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.
Министерство информации уполномочено вести список литературы, которая способна нанести вред национальным интересам страны. «В этот список включены 173 книги, из них 99% — книги, которые популяризируют ЛГБТ-повестку, нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, жестокость и так далее», — проинформировал Денис Езерский.
Он отметил, что это раскрученные европейские, корейские, американские авторы. «На их сюжеты снимаются фильмы, они есть в интернете. Молодежь это все впитывает. Нам еще со многим придется сталкиваться. Мы должны ограничивать, в том числе с помощью запретов, свое общество и молодежь от пагубного влияния, которое нацелено прежде всего на то, чтобы не было у нас продолжения, чтобы мы как можно быстрее исчезли и освободили место для тех, кто жаждет этого. Конечно, этого допустить нельзя», — подчеркнул замминистра. -0-