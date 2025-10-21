В Беларуси определили растение 2026 года

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подведены итоги конкурса «Растение 2026 года», сообщили БЕЛТА в Институте экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.
В 2026 году растением года станет вереск обыкновенный (calluna vulgaris) — древесный вечнозеленый низкий кустарник с сильно ветвящимися стеблями, который растет относительно медленно (продолжительность жизни — 40−50 лет).
Вереск обыкновенный победил большинством голосов ближайших конкурентов — клевер луговой и дуб черешчатый — в онлайн-голосовании за звание «Растение 2026 года» в Беларуси, принять участие в котором мог любой желающий.
Национальная кампания «Растение года» проводится ежегодно с целью привлечения внимание людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения. В следующем году будут проходить мероприятия, посвященные выбранному растению. -0-