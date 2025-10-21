Ричмонд
Ремонт дороги к поселку Оленевод в Приморье завершен на 85%

Всего в регионе в этом году в порядок приведут 224 км трасс и 17 мостовых сооружений.

Капитальный ремонт автомобильной дороги к поселку Оленевод в Надеждинском округе Приморского края проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты выполнили уже 85% работ на участке протяженностью 4,2 километра, сообщили в агентстве проектного управления региона.

Там, в частности, уже завершили укладывать асфальт на проезжей части. Теперь специалисты должны отсыпать обочины, смонтировать новые знаки и леерное ограждение, а также обустроить водопропускную трубу.

Отметим, что параллельно в Надеждинском округе обновляю подъездные дороги к селу Раздольное и поселку Соловей-Ключ. Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 10 км. Работы на них также находятся на завершающей стадии. Напомним, что всего в 2025 году по нацпроекту в Приморском крае планируют привести в нормативное состояние 224 км дорог и 17 мостовых сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.