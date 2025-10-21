Ремонт дороги к поселку Оленевод в Приморье завершен на 85%

Отметим, что параллельно в Надеждинском округе обновляю подъездные дороги к селу Раздольное и поселку Соловей-Ключ. Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 10 км. Работы на них также находятся на завершающей стадии. Напомним, что всего в 2025 году по нацпроекту в Приморском крае планируют привести в нормативное состояние 224 км дорог и 17 мостовых сооружений.