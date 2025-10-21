Брат Геннадия Хазанова умер в Москве в нищете и одиночестве

В начале октября стало известно, что Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в РФ за 700 миллионов рублей. А его жена, 77-летняя Злата Эльбаум, вслед за мужем также избавилась от всего имущества в России. Проданная недвижимость оценивается в 250 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» рассказывает, что продали супруги и есть ли риск, что такие крупные сделки могут аннулировать при особых условиях.