Брат Геннадия Хазанова умер в Москве в нищете и одиночестве

Юрий Лукачер, единокровный брат народного артиста России Геннадия Хазанова, ушел из жизни в Москве 21 октября 2023 года в полном одиночестве и нищете. Об этом сообщило информационное агентство «Регнум» со ссылкой на слова соседей мужчины.
По их словам, Лукачер в последние годы жизни подрабатывал таксистом. Однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить работу. После этого родственник актера оказался заточен в однокомнатной квартире на окраине Москвы и существовал на скромную пенсию. Он изредка выходил на прогулки. Во время них Лукачер жаловался встречавшимся соседям на членов семьи, которые его якобы оставили.
Со временем мужчина стал выпивать, и вскоре у него отказали ноги. Однажды ему стало плохо, но он сам не смог открыть замок скорой. Из-за этого спасателям пришлось выламывать дверь в его квартиру, чтобы экстренно госпитализировать пенсионера. Уже в больнице Лукачер скончался в полном одиночестве, говорится в материале.
