Жители Прикамья присоединились к автопробегу «На родину П. И. Чайковского»

Вместе с представителями Удмуртии они проехали колонной на машинах до Воткинска, в котором расположен музей-усадьба великого композитора.

Участие в третьем ежегодном автопробеге «На родину П. И. Чайковского», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», приняли жители Пермского края. Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.

Всего в автопробеге приняли участие около 200 человек. Среди них были также жители Удмуртии. Отметим, что организатором мероприятия стало министерство по туризму республики. Автопробег, приуроченный к 185-летию со дня рождения великого композитора П. И. Чайковского, впервые получил межрегиональный статус.

Колонны машин стартовали из Ижевска и города Чайковского и встретились у музея-усадьбы композитора в Воткинске. Для участников подготовили насыщенную программу. В нее вошли экскурсии по дому Чайковского и мультисенсорной выставке «Щелкунчик», а также интерактивные игры.

Особенностью автопробега в этом году стал исторический бал. Его провели во Дворце культуры «Юбилейный», где участники танцевали вальс и полонез. Завершился автопробег концертом кавер-группы в парке «Времена года».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.