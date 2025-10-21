В Москве состоялась встреча главы Башкирии и министра просвещения России

Сегодня, 21 октября, в Москве состоялась рабочая встреча главы Башкирии Радия Хабирова и министра просвещения России Сергея Кравцова. На встрече обсуждались вопросы развития системы образования республики и дальнейшего взаимодействия с федеральным центром.
Хабиров доложил об основных достижениях республики в сфере образования. Он отметил, что за последние пять лет в регионе построили 48 новых школ и 67 детских садов, капитально отремонтировано 146 школьных зданий. Цифровую образовательную среду внедрили в 689 организациях, а 258 сельских школ получили современные спортивные залы.
Особое внимание глава республики уделил текущим проектам:
— в Уфе завершается строительство самой большой школы в Приволжском федеральном округе на 2200 мест;
— также в городе началось возведение Республиканского математического лицея-интерната на 360 мест;
— в 2025 году школьный автопарк Башкирии пополнили 207 новых автобусов;
— развивается сеть стоматологических кабинетов при образовательных учреждениях региона.
— Планомерно совершенствуем и меры поддержки учителей. Республиканские гранты сегодня получают молодые учителя, воспитатели детских садов, директора сельских школ. Кроме того, мы приняли решение о том, что при поддержке республики ежегодно будем направлять в санатории региона тысячу педагогов — заявил Хабиров.
Министр просвещения России высоко оценил работу, проводимую в Башкирии. Кравцов подчеркнул, что многие регионы страны равняются на опыт республики в области поддержки учителей, строительства новых школ и капитального ремонта образовательных организаций.
В ходе встречи состоялась церемония награждения. Сергей Кравцов вручил Радию Хабирову нагрудный знак «Почетный наставник», а руководитель региона наградил министра орденом Дружбы народов за вклад в развитие системы образования Башкирии.
На рабочем совещании Радий Хабиров представил новые проекты, включая строительство в Уфе Учительской гимназии имени народного учителя России Лизы Агадуллиной и проведение в 2026 году в парке «Патриот» Всероссийского совещания руководителей учебно-методических центров «Авангард».
Глава Башкирии отметил, что за последние три года в рамках программы модернизации школьных зданий в республику поступило около 10 миллиардов рублей, что напрямую повлияло на рост качества образования.
