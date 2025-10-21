В Москве состоялась встреча главы Башкирии и министра просвещения России

Хабиров доложил об основных достижениях республики в сфере образования. Он отметил, что за последние пять лет в регионе построили 48 новых школ и 67 детских садов, капитально отремонтировано 146 школьных зданий. Цифровую образовательную среду внедрили в 689 организациях, а 258 сельских школ получили современные спортивные залы.