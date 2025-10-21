Более 50 бизнесменов из Карачаево-Черкесии повысили уровень финграмотности

Свыше 50 представителей малого и среднего бизнеса из четырех муниципальных районов Карачаево-Черкесии повысили уровень своей финансовой грамотности на выездных тренингах, организованных региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.