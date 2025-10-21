Более 50 бизнесменов из Карачаево-Черкесии повысили уровень финграмотности

Свыше 50 представителей малого и среднего бизнеса из четырех муниципальных районов Карачаево-Черкесии повысили уровень своей финансовой грамотности на выездных тренингах, организованных региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
Выездные тренинги, в частности, состоялись в Прикубанском, Абазинском, Зеленчукском и Карачаевском районах. На занятиях предпринимателям рассказали о действующих региональных и федеральных мерах господдержки. Также слушатели смогли задать экспертам центра индивидуальные вопросы, касающиеся развития бизнеса, и получить консультации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.