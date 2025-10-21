На стыке Европы и Азии. Веронский Евразийский экономический форум пройдет 30−31 октября в Стамбуле

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. XVIII Веронский Евразийский экономический форум, который давно стал площадкой для открытого, многостороннего диалога и равноправного сотрудничества на пространстве Большой Евразии, пройдет 30−31 октября в Стамбуле во дворце Чириган. Об этом БЕЛТА сообщили его организаторы.
Мероприятие, традиционно собирающие политиков, экспертов, дипломатов, руководителей крупнейших компаний и журналистов с Запада и Востока, 14 лет проходило в итальянской Вероне — даже в самый разгар пандемии COVID-19. Однако геополитические реалии вынудили организаторов изменить традиционное место проведения форума. В 2022 году он впервые прошел не в Италии, а в столице Азербайджана Баку, затем мероприятие принимали узбекский Самарканд и эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ).
«В этом году форум принимает Турция. Находясь на стыке Европы и Азии, она сегодня оказалась в центре глобальных политических интересов, что позволило ей стать одним из важных хабов современного мира», — объяснили свой выбор в итальянской некоммерческой ассоциации «Познаем Евразию», которая при поддержке фонда «Росконгресс» выступает организатором мероприятия.
«На полях Веронского Евразийского экономического форума демонстрируется эффективность экономической дипломатии как инструмента развития международного делового сотрудничества. Мероприятие объединяет свыше тысячи участников из более чем 30 стран мира и продолжает расширять географию проведения», — отметил советник президента России Антон Кобяков.
«Мы не претендуем на то, чтобы изменить мир и решить все проблемы. Форум призван позволить обмен идеями, предложениями, инициативами, проявлять конструктивный подход, искать пути, которые учитывали бы интересы разных сторон, открывали бы путь к экономическому сотрудничеству. Такой подход способен содействовать благу всех народов, социальному процветанию на пространстве Большой Евразии», — заявил президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
Главная тема форума в этом году — «Новая энергия для новых экономических реалий». Она отражает ключевые вызовы сегодняшнего времени, которые вошли в повестку деловой программы: дискуссии будут посвящены поиску инновационных решений в энергетике, промышленности, финансах, транспорте, цифровых технологиях, сельском хозяйстве и социальной сфере.
Участие в диалоге примут известные политики, руководители ведущих компаний, ученые и эксперты из разных стран. Участникам форума предстоит обсудить как совместными международными усилиями можно добиться значительных результатов в обеспечении социального благоденствия общества и глобального процветания пространства Большой Евразии. -0-