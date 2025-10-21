На стыке Европы и Азии. Веронский Евразийский экономический форум пройдет 30−31 октября в Стамбуле

Мероприятие, традиционно собирающие политиков, экспертов, дипломатов, руководителей крупнейших компаний и журналистов с Запада и Востока, 14 лет проходило в итальянской Вероне — даже в самый разгар пандемии COVID-19. Однако геополитические реалии вынудили организаторов изменить традиционное место проведения форума. В 2022 году он впервые прошел не в Италии, а в столице Азербайджана Баку, затем мероприятие принимали узбекский Самарканд и эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ).