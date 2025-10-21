Более 150 км дорог отремонтировали в Белгородской области с начала года

Отмечается, что недавно специалисты закончили обновлять участок объездной дороги Таврово — Соломино — Разумное. Его протяженность — 3 километра. Этот отрезок дороги расположен между селами Таврово и Соломино. Специалисты не только обновили покрытие на этом участке трассы, но и смонтировали там современные остановочные павильоны и знаки, привели в порядок систему водоотведения и тротуар, а также нанесли разметку.