Более 150 км дорог отремонтировали в Белгородской области с начала года

Основную часть запланированных работ при этом специалисты выполнили досрочно.

Свыше 150 километров дорожного полотна привели в нормативное состояние в Белгородской области с начала года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Основную часть запланированных работ завершили досрочно, сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что недавно специалисты закончили обновлять участок объездной дороги Таврово — Соломино — Разумное. Его протяженность — 3 километра. Этот отрезок дороги расположен между селами Таврово и Соломино. Специалисты не только обновили покрытие на этом участке трассы, но и смонтировали там современные остановочные павильоны и знаки, привели в порядок систему водоотведения и тротуар, а также нанесли разметку.

Сейчас они модернизируют другой отрезок трассы. Он расположен между остановкой «Микрорайон Таврово-10» и выездом на местный мост.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.