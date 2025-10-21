Гигантский хищник выбросился на берег: гулявшая по пляжу женщина была шокирована увиденным

На побережье Шетландских островов в Шотландии нашли живую акулу. Об этом написала газета Jam Press. Женщина по имени Джой Пикок увидела акулу на пляже и была шокирована. Она была очень большая — три метра в длину. Встревоженная находкой Джой сразу же рассказала о находке местным специалистам, которые защищают природу.
Эксперты выяснили, что это синяя акула. Эти акулы редко появляются в водах Шотландии. Люди пытались сбросить акулу обратно в море, но не успели — к моменту прибытия достаточной группы специалистов хищник уже умер.
Синие акулы отличаются характерным синим цветом, который помогает им прятаться в воде. Они плавают на большие расстояния и едят рыбу и моллюсков. Синие акулы — одни из самых распространённых акул в мире, однако чаще всего они встречаются в теплых водах, и встретить такую в Шотландии — большая редкость.
