Гигантский хищник выбросился на берег: гулявшая по пляжу женщина была шокирована увиденным

JP: Трехметровая синяя акула выбросилась на пляж в Шотландии.

Источник: Комсомольская правда

На побережье Шетландских островов в Шотландии нашли живую акулу. Об этом написала газета Jam Press. Женщина по имени Джой Пикок увидела акулу на пляже и была шокирована. Она была очень большая — три метра в длину. Встревоженная находкой Джой сразу же рассказала о находке местным специалистам, которые защищают природу.

Эксперты выяснили, что это синяя акула. Эти акулы редко появляются в водах Шотландии. Люди пытались сбросить акулу обратно в море, но не успели — к моменту прибытия достаточной группы специалистов хищник уже умер.

Синие акулы отличаются характерным синим цветом, который помогает им прятаться в воде. Они плавают на большие расстояния и едят рыбу и моллюсков. Синие акулы — одни из самых распространённых акул в мире, однако чаще всего они встречаются в теплых водах, и встретить такую в Шотландии — большая редкость.

Ранее KP.RU сообщил, что у берегов Канады была обнаружена одна из самых крупных гигантских белых акул за всю историю наблюдений.