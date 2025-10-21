Гигантский хищник выбросился на берег: гулявшая по пляжу женщина была шокирована увиденным

На побережье Шетландских островов в Шотландии нашли живую акулу. Об этом написала газета Jam Press. Женщина по имени Джой Пикок увидела акулу на пляже и была шокирована. Она была очень большая — три метра в длину. Встревоженная находкой Джой сразу же рассказала о находке местным специалистам, которые защищают природу.