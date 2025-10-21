Стоимость золота опустилась ниже 4100 долларов впервые с 13 октября

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex снизилась более чем на шесть процентов и опустилась ниже 4100 долларов (333,7 тысячи рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию впервые с 13 октября. Об этом стало известно во вторник, 21 октября, из данных подразделения Нью-Йоркской товарной биржи.
Цена на драгоценный металл на 17:45 снижалась на 6,11 процента и составляла 4093 доллара (333 тысячи рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию. К 18:00 стоимость золота замедлила снижение до 4144,7 доллара (337,3 тысячи рублей — прим. «ВМ») за унцию — падение составило 4,92 процента.
В то же время фьючерс на серебро на бирже Comex с поставкой в августе находился на уровне 47,69 доллара (3880 рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию, что на 7,19 процента ниже предыдущего значения.
Цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре на Nymex составляла 1434 доллара (116,7 тысячи рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию, а фьючерс на платину с поставкой в январе следующего года на Nymex упал до 1529,2 доллара (124,4 тысячи рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию, передает ТАСС.
16 октября стоимость одной тройской унции резка возросла до отметки выше 4300 долларов (349,9 тысячи рублей — прим. «ВМ») и установила новый исторический рекорд.