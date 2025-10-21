Стоимость золота опустилась ниже 4100 долларов впервые с 13 октября

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex снизилась более чем на шесть процентов и опустилась ниже 4100 долларов (333,7 тысячи рублей — прим. «ВМ») за тройскую унцию впервые с 13 октября. Об этом стало известно во вторник, 21 октября, из данных подразделения Нью-Йоркской товарной биржи.