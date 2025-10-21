Студент Омского вуза придумал трикотаж для лечения венозной недостаточности

Молодой человек добавил стандартному медицинскому трикотажу новые свойства и использовал для облегчения его носки инновационные материалы. Также важна структура встроенных микрокапсул, ведь они по сути являются парафиновыми сферами и имеют жидкие ядра, могут активно поглощать и отдавать тепло, не меняя своего состояния. Все вместе помогает поддерживать комфортную температуру, что является важным аспектом для лечения венозной недостаточности.