Студент Омского вуза придумал трикотаж для лечения венозной недостаточности

Студент факультета экономики, сервиса и управления Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Даниил Силантьев создал инновационные трикотажные изделия, которые могут поддерживать комфортную температуру, сообщили в учебном заведении. В этом году проект победил в конкурсе «Студенческий стартап» работающего при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Молодой человек добавил стандартному медицинскому трикотажу новые свойства и использовал для облегчения его носки инновационные материалы. Также важна структура встроенных микрокапсул, ведь они по сути являются парафиновыми сферами и имеют жидкие ядра, могут активно поглощать и отдавать тепло, не меняя своего состояния. Все вместе помогает поддерживать комфортную температуру, что является важным аспектом для лечения венозной недостаточности.
Материал уже прошел проверку на аллергены и токсичность. Исследователи выяснили, что он является абсолютно безопасным для человека. В ближайших планах — сделать пробную партию в научно-исследовательском центре политеха, провести испытания и сделать замер температурных показателей тепловизором. Затем материал будет на безвозмездной основе передан в частные клиники для использования и проведения анкетирования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.