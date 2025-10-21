Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

Кроме того, сотрудники службы безопасности Лувра отказались работать до тех пор, пока руководство музея не сообщит им о том, какие меры усиления безопасности примут после ограбления. Укравший картину Рембрандта Майлз Коннор также заявил, что грабителям стоит вернуть украденное в обмен на вознаграждение через несколько лет.