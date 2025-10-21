Ричмонд
Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

Общая сумма ущерба от ограбления парижского музея Лувр, по оценкам его представителей, составляет 88 миллионов евро. Об этом во вторник, 21 октября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на прокуратора столицы Франции Лор Беко.

— Директор Лувра оценила ущерб в 88 миллионов евро, — говорится в материале.

Грабители проникли в Лувр 19 октября. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности ограбления.

После инцидента музей закрыли для посетителей, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день. Юрист Юрий Жданов в свою очередь заявил о грубых нарушениях в системе безопасности Лувра. По его словам, грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту.

Кроме того, сотрудники службы безопасности Лувра отказались работать до тех пор, пока руководство музея не сообщит им о том, какие меры усиления безопасности примут после ограбления. Укравший картину Рембрандта Майлз Коннор также заявил, что грабителям стоит вернуть украденное в обмен на вознаграждение через несколько лет.