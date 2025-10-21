Трамп подтвердил, что встретится с Си Цзинпином на саммите в Южной Корее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время предстоящего саммита в Южной Корее. Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 21 октября.
«Я собираюсь встретиться с президентом Си через две недели, я собираюсь в Южную Корею, мы встретимся в Южной Корее и поговорим о многих вещах», — сообщил американский лидер журналистам.
По словам Трампа, он намерен обсудить с главой Китая 157-процентные таможенные пошлины на товары из страны.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США находятся в состоянии торговой войны с КНР. Известно, что Пекин также предлагал Вашингтону инвестиции на триллион долларов в обмен на отмену ряда рестрикций.