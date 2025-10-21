Поиски не прекращаются уже почти месяц: 20-летний парень бесследно исчез

Как сообщают волонтеры, 25 сентября молодой человек ушел из дома в хуторе Надеждинский (Зилаирский район) и все еще не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и черные глаза. Во что был одет — неизвестно.