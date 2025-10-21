Ричмонд
Поиски не прекращаются уже почти месяц: 20-летний парень бесследно исчез

В Башкирии 26 дней разыскивают 20-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Уже 26 дней идут поиски пропавшего 20-летнего Антона Терентьева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 25 сентября молодой человек ушел из дома в хуторе Надеждинский (Зилаирский район) и все еще не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и черные глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

