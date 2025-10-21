Облака и туман не позволят москвичам увидеть комету Lemmon ночью 21 октября

Облачная погода, осадки и туман, скорее всего, снова не позволят жителям Москвы и Подмосковья увидеть самую яркую комету года C/2025 A6, известную под названием Lemmon, в ночь с 21 на 22 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
— Ночью ожидаем облачную погоду, по области небольшой дождь и местами туман, — рассказали специалисты.
Из-за таких погодных условий жители столичного региона не смогут увидеть космическое тело уже вторую ночь подряд. Предстоящей ночью в Москве ожидается до плюс 5 градусов, по области — от нуля до плюс 5 градусов, передает ТАСС.
Cтарший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко рассказала, что ученые открыли эту долгопериодическую комету 3 января в обсерватории Маунт-Леммон. Сейчас тело можно увидеть в созвездии Гончие Псы с помощью бинокля от 30 до 100 миллиметров в диаметре, а также небольших любительских телескопов с видимой величиной 5.0.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подчеркнули, что Lemmon представляет большой интерес для астрофотографов, особенно профессиональных, поскольку на высокоточных инструментах комета представляет собой «исключительно красивое зрелище».