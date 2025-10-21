Облака и туман не позволят москвичам увидеть комету Lemmon ночью 21 октября

Облачная погода, осадки и туман, скорее всего, снова не позволят жителям Москвы и Подмосковья увидеть самую яркую комету года C/2025 A6, известную под названием Lemmon, в ночь с 21 на 22 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.