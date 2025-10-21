Достоверность данных и учет падежа скота. Медведева встретилась с сельхозорганизациями Светлогорского района

Инна Медведева акцентировала внимание на недопустимости каких-либо искажений данных, в том числе приписок. Она обозначила, что бесхозяйственность и отсутствие должного контроля дисциплины в вопросах первичного учета могут иметь серьезные последствия. Были озвучены и потенциальные последствия, с которыми могут столкнуться организации, допускающие искажение первичных статистических данных.