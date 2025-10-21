Достоверность данных и учет падежа скота. Медведева встретилась с сельхозорганизациями Светлогорского района

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева совместно с председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Анатолием Гапоником, председателем Светлогорского райисполкома Дмитрием Шабетником, начальником главного статистического управления Гомельской области Татьяной Кобылянской в рамках проведения единого дня информирования встретилась с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций Светлогорского района, сообщили БЕЛТа в пресс-службе Белстата.
Основной темой встречи стала достоверность первичной статистической отчетности, в частности, данных о движении поголовья скота, включая учет падежа. Участники детально рассмотрели сбор и предоставление информации, опираясь на конкретные примеры из деятельности сельхозорганизаций района.
Инна Медведева акцентировала внимание на недопустимости каких-либо искажений данных, в том числе приписок. Она обозначила, что бесхозяйственность и отсутствие должного контроля дисциплины в вопросах первичного учета могут иметь серьезные последствия. Были озвучены и потенциальные последствия, с которыми могут столкнуться организации, допускающие искажение первичных статистических данных.
В Светлогорском районе функционирует 9 сельскохозяйственных организаций. В ходе встречи были отмечены примеры добросовестного подхода к формированию статистической отчетности. Наиболее высокое качество представления первичной статотчетности продемонстрировали РСУП «Хутор-Агро» и ОАО «Светлогорский ЦКК». Эти организации служат примером ответственного отношения к работе, что является залогом их стабильного развития и вклада в общий агропромышленный комплекс региона.
В рамках рабочей поездки Инна Медведева с сотрудниками ГСУ Гомельской области, отдела статистики Светлогорского района посетили мемориальный комплекс «Ола», где почтили память жертв войны. -0-