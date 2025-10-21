В Предгорном округе Ставропольского края заложили новую Аллею памяти героев

Новая аллея в честь памяти героев появилась в станице Боргустанской Предгорного округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Высадка деревьев прошла в ходе всероссийской акции «Сохраним лес», реализуемой по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Более 250 сосен и лип были высажены в парковой зоне, которая была благоустроена в этом году. Кроме того, прошла патриотическая концертная программа творческих коллективов. Напомним, акция «Сохраним лес» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Ставропольском крае в ходе нее планируется высадить более 2,5 тыс. саженцев.
«Создание аллеи — важный шаг в сохранении исторической памяти, укреплении связи поколений, воспитании бережного отношения к природе. Расположение аллеи вблизи братской могилы советских воинов и стелы героям СВО придает ей особое значение. Мы планируем еще две высадки деревьев в поселках Мирном и Пятигорском», — рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.