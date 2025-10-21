В Предгорном округе Ставропольского края заложили новую Аллею памяти героев

Более 250 сосен и лип были высажены в парковой зоне, которая была благоустроена в этом году. Кроме того, прошла патриотическая концертная программа творческих коллективов. Напомним, акция «Сохраним лес» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Ставропольском крае в ходе нее планируется высадить более 2,5 тыс. саженцев.