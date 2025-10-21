Юргинские школьники побывали в техникуме агротехнологий и сервиса

Ребята узнали о специальностях и направлениях обучения в техникуме, ознакомились с материально-технической базой и условиями обучения, а также задали все интересующие вопросы представителям администрации и преподавателям. Для гостей провели экскурсии по лабораториям, где будущие студенты получают профессиональные навыки. Кроме того, преподаватели провели для ребят мастер-классы.