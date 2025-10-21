Юргинские школьники побывали в техникуме агротехнологий и сервиса

Учащиеся школы № 3 города Юрги Кемеровской области-Кузбасса посетили техникум агротехнологий и сервиса в ходе программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Ребята узнали о специальностях и направлениях обучения в техникуме, ознакомились с материально-технической базой и условиями обучения, а также задали все интересующие вопросы представителям администрации и преподавателям. Для гостей провели экскурсии по лабораториям, где будущие студенты получают профессиональные навыки. Кроме того, преподаватели провели для ребят мастер-классы.
Уточним, в техникуме можно получить такие рабочие профессии, как механик, автослесарь, комбайнер или тракторист. Кроме того, можно обучиться вождению как легковых, так и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.