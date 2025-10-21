В сквере имени Ленина в Оренбурге высадят более 100 декоративных растений

Более сотни деревьев и кустарников декоративной породы высадят в сквере имени Ленина в Оренбурге в ходе благоустройства территории, проводимого по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Общественное пространство украсят 117 саженцев белой акации, яблони, остролистного клена, черемухи, ивы, туи и скумпии. Специалисты начнут высадку зеленых насаждений в конце октября. Тогда же будет произведен посев газона. Общая площадь озеленения составит более 4500 кв. м.
В настоящее время выполнено 70 процентов всех запланированных ремонтных работ, в том числе завершена укладка плитки, и устройство уличного освещения. На данном этапе специалисты устанавливают блоки из архитектурного бетона для пьедестала памятника В. И. Ленину. Планируется, что бронзовая скульптура вернется на свое историческое место до 1 декабря. А завершающим этапом благоустройства сквера станет устройство наземного цветодинамического фонтана диаметром 8 метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.