В сквере имени Ленина в Оренбурге высадят более 100 декоративных растений

В настоящее время выполнено 70 процентов всех запланированных ремонтных работ, в том числе завершена укладка плитки, и устройство уличного освещения. На данном этапе специалисты устанавливают блоки из архитектурного бетона для пьедестала памятника В. И. Ленину. Планируется, что бронзовая скульптура вернется на свое историческое место до 1 декабря. А завершающим этапом благоустройства сквера станет устройство наземного цветодинамического фонтана диаметром 8 метров.