На Дону в ноябре пройдет международный конкурс-фестиваль «Мир джаза»

XX Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза» пройдет в Ростове-на-Дону с 14 по 24 ноября 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Мероприятие организовано Ростовским колледжем искусств и Фондом Игоря Бутмана. Программа конкурса-фестиваля включает мастер-классы, творческие встречи и музыкальные импровизированные выступления. Также молодые таланты будут соревноваться в 11 номинациях. Они продемонстрируют навыки игры на саксофоне, трубе, фортепиано, гитаре и ударных инструментах. Конкурсные прослушивания состоятся с 20 по 22 ноября.
Завершится фестиваль 23 ноября гала-концертом в Ростовском театре драмы. Перед зрителями выступят победители конкурса и звезды эстрады во главе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.