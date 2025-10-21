В Новосибирской области разработали новые варианты путешествий по региону

Два новых варианта путешествий по региону разработали в Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации губернатора и правительства субъекта РФ.
Первый тур называется «Красота Сибири». Он сочетает в себе медицинское оздоровление, культурное погружение и отдых на природе. Второй тур — «Сила Сибири». Он рассчитан на тех, кто хочет погрузиться в аутентичный быт региона, активно отдохнуть и попробовать продукцию с местных ферм. Разработанные варианты путешествий будут представлены на Петербургском международном туристском форуме.
«В этом году мы… усиливаем направление международного туризма. Работаем с туроператорами, чтобы продвинуть потенциал Новосибирской области на территории других государств, прежде всего упор делаем на Китай, Мьянму, страны СНГ. Кроме того, гостиницы Новосибирска сейчас работают над сертификацией стандарта China Friendly, что позволит им принимать китайских туристов на другом уровне. На текущий момент у нас 35 тысяч иностранных туристов», — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.