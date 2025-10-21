В Новосибирской области разработали новые варианты путешествий по региону

«В этом году мы… усиливаем направление международного туризма. Работаем с туроператорами, чтобы продвинуть потенциал Новосибирской области на территории других государств, прежде всего упор делаем на Китай, Мьянму, страны СНГ. Кроме того, гостиницы Новосибирска сейчас работают над сертификацией стандарта China Friendly, что позволит им принимать китайских туристов на другом уровне. На текущий момент у нас 35 тысяч иностранных туристов», — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.