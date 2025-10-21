Смоленский губернатор Василий Анохин встретился с директором Государственного музейного комплекса «Смоленская крепость» Натальей Калашниковой

«Музей активно развивает сотрудничество с братской Беларусью. В ближайшее время передвижная выставка “Смоленской крепости” будет представлена в “Белорусском культурном центре духовного возрождения” в Минске. Россия и Беларусь объединяют общие ценности, история и культура, и такие инициативы укрепляют наши взаимоотношения», — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.