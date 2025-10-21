Ричмонд
Смоленский губернатор Василий Анохин встретился с директором Государственного музейного комплекса «Смоленская крепость» Натальей Калашниковой

На рабочей встрече обсудили планы дальнейшей работы на главном культурном объекте региона.

Источник: Комсомольская правда

Государственный музейный комплекс «Смоленская крепость» — один из ключевых культурных центров региона. 3 ноября, в «Ночь искусств», после масштабной реконструкции состоится открытие прясла Маховой башни. Завершается ремонт здания на улице Тухачевского, где планируется разместить историческую булочную.

В тесном взаимодействии с жителями реализуется проект «Народный музей», в рамках которого смоляне передают семейные реликвии и находки времен 1943−1956 годов. За короткое время коллекция пополнилась более чем на 500 экспонатов.

«Музей активно развивает сотрудничество с братской Беларусью. В ближайшее время передвижная выставка “Смоленской крепости” будет представлена в “Белорусском культурном центре духовного возрождения” в Минске. Россия и Беларусь объединяют общие ценности, история и культура, и такие инициативы укрепляют наши взаимоотношения», — отметил в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.