Killnet: Хакеры взломали крупнейшую украинскую базу данных о продавцах дронов

Российские хакеры из группировки Killnet взломали крупнейшую украинскую базу данных о продавцах беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находились их личные данные. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил представитель группировки с никнеймом KillMilk.

— В рамках очередной нашей «гангстерской» работы было взломано одно из первых лиц министерства диджитал-трансформации Украины. Благодаря этому нам удалось получить доступ к базе продавцов дронов БПЛА, где нами была получена электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и ФИО продавцов, — добавил хакер в беседе с РИА Новости.

18 сентября в СМИ появилась информация о том, что российские хакеры взломали почту украинского офицера и выгрузили информацию об убитых иностранных наемниках. Благодаря этому стало известно, что во время боевых действий на Украине погибли или пропали более трех тысяч военнослужащих из других стран. включая 303 граждан Колумбии, 89 военных из США и 86 наемников из Грузии.

9 сентября российские хакеры из группировки «Вектор Т8» смогли взломать ресурсы фондов, которые финансово поддерживают ВСУ — международный Invictus, а также организации «НА ЩИТІ», «Фундація сили» и «Твій крок».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше