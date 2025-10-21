Минобрнауки повысит требования к поступающим: какой нужен минимальный балл ЕГЭ для поступления вузы

Также KP.RU писал, что депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление льгот при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Согласно инициативе, льготы, ранее положенные только родным детям участников СВО, будут распространены и на детей их супругов.