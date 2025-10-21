Минобрнауки повысит требования к поступающим: какой нужен минимальный балл ЕГЭ для поступления вузы

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающий предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы на 2026/2027 учебный год. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, минимальные проходные баллы по основным предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут следующими: русский язык — 40 баллов, профильная математика — 40, физика — 41, обществознание — 45, история — 40, информатика — 46, иностранный язык, литература, биология, география и химия — по 40 баллов.
В документе отмечается, что изменения минимальных баллов ЕГЭ направлены на повышение качества образования, включая программы, реализуемые на платной основе. Установленные показатели определены по результатам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. По предварительным оценкам, корректировки затронут около одного процента абитуриентов.
В проекте указано, что контроль за исполнением данного приказа планируется возложить на заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева. Приказ создает прозрачную систему поступления и позволяет абитуриентам заранее ориентироваться на требуемый уровень знаний по профильным и общеобразовательным предметам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам колледжей поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ при условии совпадения специальностей. Закон вступил в силу с 1 сентября. Согласно новым правилам, в случае различий в профилях обучения сдача ЕГЭ остается обязательной.
Также KP.RU писал, что депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление льгот при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Согласно инициативе, льготы, ранее положенные только родным детям участников СВО, будут распространены и на детей их супругов.