Хинштейн: бойцы из КНДР активно участвуют в разминировании Курской области

Северокорейские военнослужащие принимают активное участие в проведении разминирования приграничья, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Представители народной армии Кореи самым активным образом участвовали в освобождении приграничья. Сегодня они активно участвуют в разминировании территории», — заявил он в эфире телеканала «Сейм».
Глава региона назвал разминирование важнейшей задачей, которая связана с восстановлением и обеспечением безопасности территории, где после боев пока остаются минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы, авиабомбы и снаряды.
Хинштейн подчеркнул, что Курскую область и КНДР связывают «по-настоящему братские отношения». По его словам, готовится соглашение с северокорейским городом Кэсон, который должен стать побратимом Курска.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что от имени жителей Курской области поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за поддержку Корейской народной армии в освобождении региона.
НАпомним, 18 октября в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Север» продолжают разминирование населенных пунктов Курской области, где ранее фиксировались обстрелы и атаки с применением БПЛА.