В Подмосковье открыли новый участок Южно-Лыткаринской автодороги

Движение по новому трехкилометровому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) открыли в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Участок протянулся от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал». Новая дорога обеспечит прямую связь между городами Видное и Лыткарино с восточным направлением, позволяя водителям избегать выезда на загруженную МКАД. Благодаря этому время в пути до Москвы для жителей Ленинского округа, Люберец и Лыткарино сократится на 30 минут.
«Сегодня открываем еще один участок ЮЛА. Это дополнительные удобства для наших жителей, экономики, бизнеса. Наша задача — сделать так, чтобы через 2 месяца, в декабре, с М-5 “Урал” можно было уехать на М-12», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Общая протяженность автодороги составит около 45 км, она пройдет через четыре округа региона. На сегодняшний день готовность всей магистрали оценивается в 60%, а движение уже открыто на 18 км из 45. Практически достроены развязки, мосты и путепроводы.
Полностью запустить 4−6-полосную магистраль планируется в 2026 году. По прогнозам, новая трасса позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и станет важным звеном в создании хордового сообщения в Подмосковье, обеспечив более быстрый и комфортный проезд для миллионов жителей столицы и области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.