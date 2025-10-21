Определены наиболее вредные для деревьев виды работ при нефтедобыче

«Мы выявили в первую очередь, что в процессе рекультивации там появились инвазивные виды, та растительность, которая там изначально не присутствовала. Когда заменяют поврежденную почву, она засевается новыми растениями, и так получается, что не всегда теми, которые там изначально были», — добавил исследователь. Вблизи недавно пробуренных скважин влияние в основном оказывается на почву из-за утечек технологических жидкостей.