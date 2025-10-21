Москвичи выберут лучшие парки для занятий спортом этой осенью

Голосование, по результатам которого определят, какие парки лучше всего подходят для занятий спортом в осенний период, стартовало на московском портале «Активный гражданин», который работает и развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.