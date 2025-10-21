Москвичи выберут лучшие парки для занятий спортом этой осенью

Голосование, по результатам которого определят, какие парки лучше всего подходят для занятий спортом в осенний период, стартовало на московском портале «Активный гражданин», который работает и развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Москвичам на выбор представлены 11 популярных зон отдыха. Среди них — парки «Яуза» и Измайловский, усадьба «Алтуфьево» и «Терлецкая дубрава». Каждая представленная на голосовании общественная территория предлагает разные возможности для активного отдыха. Например, в Парке Горького есть живописный беговой маршрут по набережным Москвы-реки. А в парке Олимпийской Деревни расположены волейбольная и баскетбольные площадки, футбольное поле.
В конце голосования участникам могут поделиться своими лайфхаками о том, как сохранять тепло и энергию во время тренировок в холодную погоду. Сделать свой выбор могут москвичи старше 14 лет, имеющие учетную запись на портале mos.ru.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.