В Набережных Челнах открыли Центр военно-патриотического воспитания

В экспозиции центра представлены исторические находки, собранные студентами во время археологических раскопок. В ходе церемонии открытия НГПУ подписал соглашения о сотрудничестве с городским Советом ветеранов СВО и местным отделением ДОСААФ. Также в этот день в университете были открыты новые кабинеты для преподавания учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Технология».