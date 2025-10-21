В Набережных Челнах открыли Центр военно-патриотического воспитания

Центр военно-патриотического воспитания открыли в Набережночелнинском государственном педагогическом университете (НГПУ) Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в исполнительном комитете города.
В экспозиции центра представлены исторические находки, собранные студентами во время археологических раскопок. В ходе церемонии открытия НГПУ подписал соглашения о сотрудничестве с городским Советом ветеранов СВО и местным отделением ДОСААФ. Также в этот день в университете были открыты новые кабинеты для преподавания учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Технология».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.