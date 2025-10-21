Движение транспорта временно ограничат на улице Матусевича в Минске

В связи с производством работ по замене асфальтобетонного покрытия на улице Матусевича будут вводиться ограничения. Так, с 22.00 21 октября до 05.00 22 октября будет ограничено движение по перекрестку улиц Матусевича и Данилы Сердича и по улице Матусевича на участке от проспекта Пушкина до улицы Жудро. С 22.00 22 октября до 05.00 23 октября — по перекрестку улиц Матусевича и Данилы Сердича и по улице Матусевича на участке от улицы Жудро до проспекта Пушкина.