Алименты на котов: мужчина согласился обеспечивать питомцев после развода с женой

Hurriyet: жителя Турции обязали в течение 10 лет платить алименты на котов.

Источник: Комсомольская правда

В Турции мужчина согласился на материальное обеспечение двух котов после развода с супругой. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Причиной для развода, по данным источника, стала несовместимость характеров супругов. После бракоразводного процесса суд обязал жителя Стамбула выплачивать алименты на домашних животных, которые останутся жить у бывшей жены.

По решению инстанции, мужчина должен будет передавать экс-возлюбленной более 240 долларов один раз в три месяца. При этом алименты на котов нужно будет платить на протяжении 10 лет с учетом индексирования и уровня инфляции.

Издание также сообщает, что стороны бракоразводного процесса согласились на все условия и не имеют претензий к решению суда.

Ранее KP.RU сообщал, что в Британии мужчину ждет шестая операция из-за покусавшего его кота, забравшегося ночью в дом.