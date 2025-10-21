Алименты на котов: мужчина согласился обеспечивать питомцев после развода с женой

В Турции мужчина согласился на материальное обеспечение двух котов после развода с супругой. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Причиной для развода, по данным источника, стала несовместимость характеров супругов. После бракоразводного процесса суд обязал жителя Стамбула выплачивать алименты на домашних животных, которые останутся жить у бывшей жены.
По решению инстанции, мужчина должен будет передавать экс-возлюбленной более 240 долларов один раз в три месяца. При этом алименты на котов нужно будет платить на протяжении 10 лет с учетом индексирования и уровня инфляции.
Издание также сообщает, что стороны бракоразводного процесса согласились на все условия и не имеют претензий к решению суда.
