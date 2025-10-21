Чемпион Кожевников о драке Гребенкина в матче НХЛ: Никита постоял за себя

«Никита Гребенкин — хороший пацан, у него есть характер. Напал человек — он ответил ему. Гребенкин поступил как настоящий хоккеист, который выступает за свою команду. И ничего удивительного для НХЛ в общем-то не произошло, абсолютная нормальная вещь. И хамства в драке я не увидел. Никита, как и полагается, перед дракой сбросил перчатки — это у них как реликвия, так положено делать», — сказал Кожевников.