Чемпион Кожевников о драке Гребенкина в матче НХЛ: Никита постоял за себя

Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников оценил действия нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никиты Гребенкина, устроившего драку в домашнем матче с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери.
Поединок состоялся в ночь на 21 октября и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Драку российский форвард устроил на 14-й минуте. Судьи признали его зачинщиком конфликта и назначили 17 минут штрафного времени.
«Никита Гребенкин — хороший пацан, у него есть характер. Напал человек — он ответил ему. Гребенкин поступил как настоящий хоккеист, который выступает за свою команду. И ничего удивительного для НХЛ в общем-то не произошло, абсолютная нормальная вещь. И хамства в драке я не увидел. Никита, как и полагается, перед дракой сбросил перчатки — это у них как реликвия, так положено делать», — сказал Кожевников.
Как сообщалось, Национальная хоккейная лига обеспокоена тем, что главная арена хоккейного турнира Олимпиады-2026 не будет подготовлена должным образом.