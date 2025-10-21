Ричмонд
Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 миллионов евро

В деле об ограблении Лувра может появиться больше подозреваемых.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, оценивается в 88 миллионов евро. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радиостанции RTL.

По словам прокурора, именно такую сумму назвал директор музея, однако она подчеркнула, что финансовые потери несопоставимы с ущербом, нанесенным историческому и культурному наследию. Беко добавила, что грабители вряд ли смогут получить реальную выгоду от украденных ценностей, даже если решат переплавить драгоценности.

Лор Беко уточнила, что в расследовании участвуют около сотни следователей. Хотя в ограблении, по предварительным данным, участвовали четверо злоумышленников, следствие не исключает, что у них были сообщники, помогавшие в организации преступления и подготовке к нему.

Ранее KP.RU писал, что в Париже произошло ограбление Лувра. По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, преступники похитили ювелирные изделия, имеющие исключительную историческую ценность. Грабители смогли вынести драгоценности всего за семь минут.