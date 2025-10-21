TMZ: Трамп может помиловать P. Diddy на этой неделе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смягчить приговор американскому рэп-исполнителю и продюсеру Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.
По данным журналистов, некоторые сотрудники администрации США выступают против смягчения приговора музыканту. В материале говорится, что Трамп колеблется, но в результате «он поступит так, как хочет».
Журналисты добавили, что глава Белого дома может принять решение о помиловании уже на этой неделе — в этом случае музыкант окажется на свободе в ближайшее время, передает TMZ.
4 октября суд в Нью-Йорке назначил Шону Комбсу более четырех лет лишения свободы. Продюсера признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. Помимо тюремного срока, суд обязал музыканта выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.
За день до этого, 3 октября, Комбс написал судье письмо, в котором раскаялся в содеянном. Продюсер признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков», и попросил о помиловании во имя его детей, пообещав больше не подвести судью.