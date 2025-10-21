Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве

«Каждый год мы проводим научные конференции… формируется очень хорошая атмосфера, научная, творческая атмосфера. И мы это очень ценим… Я считаю, что… наши молодежные школы — это очень важная, значимая часть сохранения научной традиции и исторической науки», — подчеркнул доктор исторических наук Сергей Журавлев.