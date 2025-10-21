Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Масштабная научная конференция «История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды» открылась в Москве в Институте российской истории РАН, передает корреспондент РИА Новости.
«Прежде всего рад приветствовать всех участников конференции… Здесь усилиями Института российской истории, наших коллег из регионов и других стран удалось превратить… эту школу-конференцию в традиционное научное мероприятие, которое люди ждут, которое свой высокий авторитет заработало… хорошей, каждодневной… работой», — отметил в своем приветственном слове председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.
Другие участники мероприятия подчеркнули, что данная конференция позволяет многим специалистам почувствовать себя в доброжелательной и творческой атмосфере, которая предполагает широкое сотрудничество ведущих и начинающих ученых.
«Каждый год мы проводим научные конференции… формируется очень хорошая атмосфера, научная, творческая атмосфера. И мы это очень ценим… Я считаю, что… наши молодежные школы — это очень важная, значимая часть сохранения научной традиции и исторической науки», — подчеркнул доктор исторических наук Сергей Журавлев.
По словам председателя совета молодых ученых ИРИ РАН Салавата Ахмадуллина, данная площадка создавалась для прямого диалога между начинающими исследователями и признанными учеными, что является залогом преемственности в исторической науке.
Исполняющий обязанности директора ИРИ РАН Денис Гергилев добавил, что для Института российской истории проведение этого форума стало доброй традицией, скрепляющей связь поколений в исторической науке.
«Мы видим свою ключевую задачу в создании таких условий, в которых молодые исследователи получают непосредственную поддержку от ведущих специалистов, обеспечивая тем самым преемственность знаний и развитие научных школ», — подчеркнул Гергилев.