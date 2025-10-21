Травля 15-летней девочки в ишимбайской школе: прокуратура и СК начали проверки

В Башкирии прокуратура и Следственный комитет организовали проверки из-за буллинга девятиклассницы в одной из школ Ишимбая. Поводом послужил видеоматериал, который выявили в интернете сотрудники ведомств.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, поводом послужил видеоматериал, выявленный в ходе мониторинга сети Интернет. По предварительным данным, инцидент произошел после конфликта между девочкой и ее одноклассником, который начался в переписке в социальной сети.
СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Халатность». Основанием стало обращение матери пострадавшей школьницы, которая утверждает, что должностные лица образовательного учреждения не предприняли должных мер для пресечения противоправных действий в отношении ее дочери и попытались снять с себя ответственность.
В настоящее время прокуратура и Следком выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента и принято соответствующее процессуальное решение.
