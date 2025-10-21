Компенсационное озеленение разрешили выполнять в любом районе Ростова

В Ростове-на-Дону внесли изменения в Правила охраны зеленых насаждений. Теперь компенсационные высадки разрешены в любом районе города. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
Вопрос рассмотрели на заседании городской думы. Оказалось, что до этого озеленение разрешалось только там, где ранее проводился снос насаждений. Такие условия ограничивали возможности по восстановлению зеленого фонда: не всегда деревья можно было снова высадить именно там, где они были прежде с учетом всех необходимых норм.
— Изменения внесли с целью проведения работ не только там, где была необходимость сноса зеленых насаждений, но и на территории всех районов города, — прокомментировал Александр Скрябин.
По словам главы Ростова-на-Дону, принятое решение стало продолжением взаимодействия с ботаническим садом ЮФУ. Благодаря специалистам смогли определить породы деревьев, которые могут лучше приживаться с учетом меняющегося климата.
— Поэтапно мы восстановим зеленый каркас города, — подчеркнул Александр Скрябин.
