Компенсационное озеленение разрешили выполнять в любом районе Ростова

Вопрос рассмотрели на заседании городской думы. Оказалось, что до этого озеленение разрешалось только там, где ранее проводился снос насаждений. Такие условия ограничивали возможности по восстановлению зеленого фонда: не всегда деревья можно было снова высадить именно там, где они были прежде с учетом всех необходимых норм.