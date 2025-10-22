Неожиданный фаворит: в Беларуси выбрали «Растение 2026 года»

Победителем конкурса стал вереск обыкновенный (calluna vulgaris) — древесный вечнозеленый кустарник с сильно ветвящимися стеблями, отличающимся медленным ростом и продолжительностью жизни 40−50 лет.
Вереск обыкновенный набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, опередив своих конкурентов — клевер луговой и дуб черешчатый. В голосовании могли участвовать все желающие.
Национальная кампания «Растение года» проводится ежегодно с целью повышения осведомленности о дикорастущих растениях Беларуси, их проблемах и важности сохранения. В 2026 году запланированы мероприятия, посвященные выбранному растению.