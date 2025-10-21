Ричмонд
ВС РФ уничтожили 58 БПЛА над регионами

Российские войска уничтожили 58 украинских беспилотников над регионами за четыре часа. В период с 16:00 до 20:00 мск дроны были уничтожены над двумя регионами. Об этом сообщает Минобороны.

