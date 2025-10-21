Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову вернулась теплынь +18 градусов: Сколько продлится октябрьское «бабье лето»

Прогноз погоды в Молдове на среду, 22 октября 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 22 октября 2025, в Молдове будет очень тепло, учитывая, что недавно мы мерзли в куртках.

Днем — +18 градусов.

Переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Ночью — +9 градусов.

Такая теплая погода продержится всю неделю, к выходным температура воздуха немного снизится, до +15 градусов.

В воскресенье, 26 октября, прогнозируют дождь.

А уже с понедельника, 27 октября, температура воздуха пойдет на снижение.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».

Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).

Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.

Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).

В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.

Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше