В среду, 22 октября 2025, в Молдове будет очень тепло, учитывая, что недавно мы мерзли в куртках.
Днем — +18 градусов.
Переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ночью — +9 градусов.
Такая теплая погода продержится всю неделю, к выходным температура воздуха немного снизится, до +15 градусов.
В воскресенье, 26 октября, прогнозируют дождь.
А уже с понедельника, 27 октября, температура воздуха пойдет на снижение.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».
Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).
Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.
Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).
В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.
Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).