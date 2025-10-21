Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ обжалует решение по делу об изъятии акций у инвесторов соликамского завода

Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Читать далее.