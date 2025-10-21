ЦБ обжалует решение по делу об изъятии акций у инвесторов соликамского завода

Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Читать далее.
Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Банк России собирается обжаловать постановление суда по делу, связанному с изъятием акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) у частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Читать далее.