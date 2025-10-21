Гимнастка Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения

В финал вышла ещё одна российская гимнастка Людмила Рощина. Она заняла 7-е место в квалификации.
Чемпионат мира в Джакарте знаменует возвращение российских гимнастов на международную арену после длительного перерыва. Финал в личном многоборье состоится 23 октября, где Мельникова будет главным претендентом на золотую медаль, а награды на отдельных снарядах будут разыграны 24 и 25 октября.
Ранее Ангелина Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне на международном турнире в Париже, набрав 13,500 балла. Это было её первое выступление под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырёхлетнего перерыва.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.