Гимнастка Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения

Чемпионат мира в Джакарте знаменует возвращение российских гимнастов на международную арену после длительного перерыва. Финал в личном многоборье состоится 23 октября, где Мельникова будет главным претендентом на золотую медаль, а награды на отдельных снарядах будут разыграны 24 и 25 октября.