Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за украинского конфликта

Парламент Венгрии в шестой раз продлил на полгода чрезвычайное положение в республике на фоне ситуации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия на полгода продлила режим чрезвычайного положения в стране из-за вооруженного конфликта на Украине. Решение было принято в ходе голосования в парламенте республики.

Отмечается, что за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 127 депутатов, в то время как против высказались 56 человек. Введенное в мае 2022 года чрезвычайное положение в Венгрии из-за событий на Украине изначально было рассчитано на 180 дней. Однако впоследствии оно продлевалось еще шесть раз, включая сегодняшнее решение.

Режим чрезвычайного положения в стране дает премьер-министру и правительству Венгрии принимать ряд решений в ускоренном порядке за счет указов и постановлений, а не на основе обсуждения законов в парламенте республики.

Ранее KP.RU сообщал, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Берлине из-за визита в столицу ФРГ главы киевского режима Владимира Зеленского.