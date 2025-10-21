Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за украинского конфликта

Венгрия на полгода продлила режим чрезвычайного положения в стране из-за вооруженного конфликта на Украине. Решение было принято в ходе голосования в парламенте республики.
Отмечается, что за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 127 депутатов, в то время как против высказались 56 человек. Введенное в мае 2022 года чрезвычайное положение в Венгрии из-за событий на Украине изначально было рассчитано на 180 дней. Однако впоследствии оно продлевалось еще шесть раз, включая сегодняшнее решение.
Режим чрезвычайного положения в стране дает премьер-министру и правительству Венгрии принимать ряд решений в ускоренном порядке за счет указов и постановлений, а не на основе обсуждения законов в парламенте республики.
Ранее KP.RU сообщал, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Берлине из-за визита в столицу ФРГ главы киевского режима Владимира Зеленского.