Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова резко ответила заявившей о неприязни к борцам из России украинке Белинской

Украинский борец Алла Белинская, которая заявила, что ей неприятно участвовать в одних соревнованиях вместе с россиянами, может вовсе уйти из спорта. Об этом во вторник, 21 октября, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Украинский борец Алла Белинская, которая заявила, что ей неприятно участвовать в одних соревнованиях вместе с россиянами, может вовсе уйти из спорта. Об этом во вторник, 21 октября, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

— Сейчас, видимо, украинские спортсмены не могут себя по-другому вести, потому что, если так не сказать, по возвращении домой будет не очень приятно, — передает слова народной избранницы РИА Новости.

По словам самой Белинской, она отказалась от возможности обмена рукопожатиями с соперниками из России.

Иногда украинские спортсмены демонстративно показывают свое негативное отношение к российским коллегам. Представители команды Natus Vincere с Украины не пожали руки игрокам из России из коллектива Virtus.pro после четвертьфинального матча на крупном турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Позже глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит оценил этот инцидент.

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла россиянке Екатерине Александровой в финале крупного турнира в австрийском Линце и отказалась от рукопожатия и совместной фотографии. Александрова одержала победу над Ястремской со счетом 6:2, 3:6, 7:5.