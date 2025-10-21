Донские винодельни вошли в рейтинг лучших в России

Три винодельческих предприятия в Ростовской области были включены в ежегодный рейтинг издания Simple Wine News, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержку предприятиям агропромышленного комплекса в нашей стране оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Высшую награду в номинации «Лучший красный автохтон» получила донская компания «VINABANI» за вино «Красностоп Золотовский» урожая 2023 года. Эксперты оценили этот напиток на 91 балл. Помимо победителя, в рейтинге также отмечена другая донская продукция. Речь идет о товарах «Винодельни Ведерниковъ» и КФХ Александра Зареченского.
«Донской край обладает необходимым потенциалом для развития виноградарско-винодельческой отрасли, являясь одной из территорий, где сохранены автохтонные сорта винограда, которые являются визитной карточкой донского виноделия. В целом в последнее время развитию виноградарства и виноделия в регионе уделяется особое внимание. Объем финансового обеспечения на стимулирование развития отрасли в Ростовской области в 2025 году составил почти 100 миллионов рублей, что более чем на 35 миллионов рублей больше, чем в 2024 году», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.