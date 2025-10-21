Донские винодельни вошли в рейтинг лучших в России

«Донской край обладает необходимым потенциалом для развития виноградарско-винодельческой отрасли, являясь одной из территорий, где сохранены автохтонные сорта винограда, которые являются визитной карточкой донского виноделия. В целом в последнее время развитию виноградарства и виноделия в регионе уделяется особое внимание. Объем финансового обеспечения на стимулирование развития отрасли в Ростовской области в 2025 году составил почти 100 миллионов рублей, что более чем на 35 миллионов рублей больше, чем в 2024 году», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.